الثورية تدعو الى اعادة تشكيل الحكومة الانتقالية

دعا المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية اسامة سعيد الى اعادة تشكيل الحكومة الانتقالية، مؤكداً انهم لن يسمحوا بانهيارها على الرغم من التحديات التي تشهدها.

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وقال بحسب صحيفة السوداني الدولية: نحن باسم الجبهة الثورية ندعم حكومة عبد الله حمدوك، وباسم مؤتمر البجا المعارض ندعم الحكومة ونقف خلفها ونشجعها على المضي قدماً في تنفيذ مهام الثورة وتنفيذ المهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بدقة وجرأة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)