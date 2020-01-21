الصيحة: * وزير المالية: لا قرار برفع الدولار الجمركي و(قحت) تؤكد عدم الاتفاق * اعتصام واحتجاجات بولاية البحر الاحمر والوالي يتعهد بالحلول * (الثورية) تتوقع اتفاق سلام خلال اسبوعين.. ووزير الدفاع يصل جوبا * وفاة وإصابة العشرات في انفجار قنبلة بالحاج يوسف السوداني الدولية: * وزير المالية: الدولار الجمركي ثابت * الحياة البرية: سحب ترخيص حديقة القرشي تحت الدراسة * أطراف التفاوض تقر إنشاء محكمة خاصة بدارفور * النائب العام يفتح قضية القتيلة (أديبة) الجريدة:

* وجدي صالح: البرهان لم يتحدث عن منع التظاهرات بل تنظيمها * ثوار يقتحمون اجتماع التخطيط العمراني ويطالبون باقالة أذرع الدولة العميقة * قتلى وجرحى نتيجة انفجار (قرنيت) في حفل زفاف بالحاج يوسف Advertisements المجهر:

* (محمد نافع) يكشف لـ (المجهر) ملابسات فصله من شركة سودابت للبترول * مصرع (8) وإصابة (15) في انفجار (قرنيت) داخل حفل بالحاج يوسف آخر لحظة:

* الحكومة: نحتاج إلى جهد أكبر لتفكيك شبكات النظام * تظاهرات ببورتسودان وطعن ضد تعيين القراي * مفاجأة.. إعادة فتح قضية القتيلة (أديبة) الدار: * نظامي يلقي قرنيت ومصرعه وثلاثة أطفال وإصابة عشرين بمناسبة بالحاج يوسف * نفوق احدى اللبوتين بحديقة القرشي ونقل الاخرى الى الكرنتينة بسوبا * السجن 17 عاما لقاتل أسرته بالمسلمية بعد عفو والدته * النائب العام يوجه باعادة القبض على المتهمين واستجوابهم في قضية أديبة * الدولار يصل حاجز المائة جنيه وتوقف حركة البيع واحتجاجات بالخرطوم * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للاساس والاحياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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