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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• أمر جيد ان يتفاعل الجميع مع الصور المؤثرة .. للاسود الجائعة في حديقة القرشي بالخرطوم.
• ونسأل العلي القدير ان يتقبل من كل من ساهم في اطعام الاسود.
• الرفق بالحيوان جزاءه كبير عند رب العباد .. لنتابع هذا الحديث .. ((عَنْ أبي هريرة أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: بَيْنمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَريقٍ اشْتَدَّ علَيْهِ الْعَطشُ، فَوجد بِئراً فَنزَلَ فِيهَا فَشَربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإِذا كلْبٌ يلهثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ العطشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَملأَ خُفَّه مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه بِفيهِ، حتَّى رقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَه فَغَفَرَ لَه. قَالُوا: يَا رسولَ اللَّه إِنَّ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْراً؟ فَقَالَ: “في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ متفقٌ عليه)).
• ويجب ان تتواصل هذه المبادرات الرائعة .. بالبحث عن الاسر الفقيرة .. والتي يعاني أفرادها من الجوع .. في ظل البرد القارس .. الذي يضرب بلادنا هذه الايام.
• هذه الاسر المتعففة تستحي ان تطرق باب أحد .. وذلك علينا ان نبادر جميعا .. بالوصول اليها وقضاء حوائجها و(بالكتمان).
• نذكرُ ايضا قول رسولنا الكريم فضل من يسير في قضاء حوائج الناس (من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا ، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ . ومن يسّرَ على معسرٍ ، يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ. ومن سترَ مسلمًا، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ. واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه).
• مجتمعنا مازال بخير .. فقط علينا أن نبادر بالخير .. وليس انتظار صور اسود جائعة للتحرك لفعل الخيرات.
((صمت اخير))
• الحمدلله على كل حال.
كانت هذه تفاصيل خبر أبحثوا عن الجوعى في البيوت .. بعد إطعام الاسود ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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