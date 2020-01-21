أبحثوا عن الجوعى في البيوت .. بعد إطعام الاسود ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• أمر جيد ان يتفاعل الجميع مع الصور المؤثرة .. للاسود الجائعة في حديقة القرشي بالخرطوم.

• ونسأل العلي القدير ان يتقبل من كل من ساهم في اطعام الاسود.

• الرفق بالحيوان جزاءه كبير عند رب العباد .. لنتابع هذا الحديث .. ((عَنْ أبي هريرة أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: بَيْنمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَريقٍ اشْتَدَّ علَيْهِ الْعَطشُ، فَوجد بِئراً فَنزَلَ فِيهَا فَشَربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإِذا كلْبٌ يلهثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ العطشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَملأَ خُفَّه مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه بِفيهِ، حتَّى رقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَه فَغَفَرَ لَه. قَالُوا: يَا رسولَ اللَّه إِنَّ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْراً؟ فَقَالَ: “في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ متفقٌ عليه)).

• ويجب ان تتواصل هذه المبادرات الرائعة .. بالبحث عن الاسر الفقيرة .. والتي يعاني أفرادها من الجوع .. في ظل البرد القارس .. الذي يضرب بلادنا هذه الايام.

• هذه الاسر المتعففة تستحي ان تطرق باب أحد .. وذلك علينا ان نبادر جميعا .. بالوصول اليها وقضاء حوائجها و(بالكتمان).

• نذكرُ ايضا قول رسولنا الكريم فضل من يسير في قضاء حوائج الناس (من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا ، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ . ومن يسّرَ على معسرٍ ، يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ. ومن سترَ مسلمًا، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ. واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه).

• مجتمعنا مازال بخير .. فقط علينا أن نبادر بالخير .. وليس انتظار صور اسود جائعة للتحرك لفعل الخيرات.

((صمت اخير))

• الحمدلله على كل حال.