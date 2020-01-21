(النقر) يفاجيء الجميع و يحول محترف الهلال الجديد الي وظيفة جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حول مدرب الهلال الفاتح النقر محترف الهلال الجديد الإيفواري( ديديه) ليلعب في وظيفة جديدة حيث شارك اللاعب في مران الأزرق،أمس في وسط الملعب بتعليمات من مدرب الفريق ويبدو أن مدرب الهلال يريد أن يوظف المدافع الإيفواري في خانة اللاعب( نصر الدينالشغيل) الذي تعرض للايقاف في المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلي بإستاد الهلال بامدرمان.

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