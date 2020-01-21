فيصل العجب مدرباً للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ابدي كابتن المريخ السابق فيصل العجب موافقته علي تولي منصب المدرب العام بجانب الكابتن جمال أبوعنجة ويجتمع اليوم الملك معالمجلس لإكمال الاتفاق ووضع الخطوط العريضة ويذكر ان العجب رفض في وقت سابق ان يعمل بدائرة الكرة حيث كانت رغبة العجب ان يعمل ضمن الطاقم الفني.

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