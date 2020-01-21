الدولار يصل حاجز الـ(100) جنيه مع تَواصُل الحملات الأمنية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قَفَزَت أسعار العُملات الأجنبية في تداوُلات الأسواق المُوازية للعملات أمس إلى مُعدّلات غير مَسبوقةٍ، فيما تواصلت الحملات الأمنية على تُجّار العُملة وسط الخرطوم.
وأكّد مُتعاملون مع الأسواق المُوازية بالخرطوم، أنّ أسعار بيع الدولار بلغت (100) جنيه في ارتفاع هو الأول من نوعه، وسط توقُّف شبه تام لحركة البيع من قِبل تُجّار العملة والاكتفاء بالشراء.
وأوضح متعاملون حسب “باج نيوز”، أنّ سعر شراء الدولار سجل (98) جنيهاً، فيما بلغ سعر بيع الدرهم الإماراتي (27.4) جنيه.
إلى ذلك، أعلن عددٌ من تُجّار السلع، عن توقُّف حركة شراء وبيع السلع المُستوردة.
وقال التاجر منتصر علي: “لا نستطيع البيع في مثل هذه الظروف غير الواضحة، ولا نستطيع وضع أسعار للسلع في مثل هذا الوضع المُربك”..!
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