لأول مرة… جونسون يتلقى هزيمة ساحقة بشأن قانون خاص بـ”بريكست”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هزيمة في البرلمان، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول، بعد تصويت مجلس اللوردات لصالح خطوة لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الخروج.

ووفقا لوكالة “رويترز”، حصل حزب المحافظين بزعامة جونسون على أغلبية كبيرة في مجلس العموم خلال الانتخابات الماضية.

ووافق النواب سريعا في وقت سابق من الشهر الجاري على القانون اللازم للتصديق على اتفاقه مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعرض مشروع القانون حاليا على مجلس اللوردات حيث لا توجد أغلبية للحكومة، ورغم أنه من غير المتوقع أن يرفض مجلس اللوردات إجازة مشروع القانون، يسعى المجلس لإدخال تغييرات عليه.

ووافق أعضاء مجلس اللوردات بأغلبية 270 صوتا مقابل 229 صوتا على تعديل اقترحه حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي يعطي مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حقا تلقائيا للبقاء فيها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدلا من تقديمهم طلبا للحكومة لفعل ذلك.