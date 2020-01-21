اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

الخليج 365 :

ستشهد القاهرة مساء الثلاثاء، سحب قرعة التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي ستتبع نظاما مختلفا عن تصفيات مونديال 2018 الماضي.

وستسحب في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، الدور الثاني من قرعة التصفيات الأفريقية، بمشاركة 40 منتخبا أفريقيا، وزعوا على 4 مستويات.

نظام التصفيات

تدخل التصفيات الأفريقية مرحلة الحسم في دورها الثاني، حيث تقسم المنتخبات على 10 مجموعات، يتأهل منها المتصدر فقط للدور النهائي.

وستضم كل مجموعة 4 منتخبات، وستلعب بنظام الذهاب والإياب، بين الفترة من 5 أكتوبر 2020 و12 أكتوبر 2021.

وبعد تأهل متصدري المجموعات العشر، ستحدد قرعة أخرى 5 مواجهات إقصائية حاسمة بين المتصدرين، يتأهل منها 5 منتخبات للمونديال.

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تصنيف العرب

ويضم المستوى الأول 4 منتخبات عربية، وهي الجزائر ومصر والمغرب وتونس، يتوقع منها أن تعبر الدور الثاني وتتصدر مجموعاتها.

ويضم المستوى الثالث منتخبا موريتانيا وليبيا، بينما يضم المستوى الأخير السودان وجيبوتي.

وتأمل المنتخبات العربية الكبيرة بتجنب كوت ديفوار، إحدى أقوى المنتخبات في المستوى الثاني، والتي قد تنافس بضراوة على صدارة المجموعة التي ستقع فيها.

عودة للنظام القديم

وسبق أن استخدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا النظام من التصفيات، والذي يعتمد في المرحلة النهائية على 5 مواجهات إقصائية بين المنتخبات الـ10، في تصفيات مونديال 2014.

واعتمدت أفريقيا نظاما أقل “قسوة” على المنتخبات في تصفيات مونديال 2018، حيث شهدت الجولة الأخيرة 5 مجموعات، يتأهل منها المتصدر للمونديال، وقد تأهل وفق ذلك النظام 3 منتخبات عربية هي مصر وتونس والمغرب.