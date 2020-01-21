أول دولة تعلن ظهور عوارض الفيروس الصيني القاتل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات الصحية في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنه تم فرض حجر على رجل في منزله بعدما ظهرت عليه عوارض وباء جديد يشبه المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) عقب زيارة للصين، في أول إصابة مشتبهة بالفيروس في البلاد.

وأفاد المتحدث باسم دائرة الصحة في كوينزلاند، أن “الرجل عاد مؤخراً من مدينة ووهان وسط الصين، التي يعتقد أنها مركز تفشي فيروس كورونا المتسبب بالوباء والذي أصاب 218 شخصا حتى الآن، ويعتقد أنه أسفر عن أربع حالات وفاة على الأقل”، وذلك حسب وكالة “فرانس برس”.

وأفادت كبيرة مسؤولي الصحة في كوينزلاند جينيت يانغ، أن “المصاب يتعافى في منزله في مدينة بريزبين (شمال شرقي أستراليا)، حيث تنتظر السلطات، نتائج التحاليل لتحديد إن كان أصيب بالفيروس الجديد.

وتأتي الأنباء عن أول إصابة مشتبهة بالفيروس في أستراليا في وقت أعلنت السلطات أنها ستبدأ باتخاذ إجراءات صحية بحق المسافرين الواصلين إلى سيدني من ووهان اعتباراً من الخميس.

ويزيد الفيروس الجديد المخاوف من إعادة انتشار أوبئة مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أدى لإصابة 8000 شخص ووفاة 800 آخرين في الصين وعدة دول أخرى بين عامي 2002 و2004.