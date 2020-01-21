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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
استضاف كابتن المريخ والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي محمد مصطفى البرنس النابغة السودانية هديل النور التي نالت جائزة تحدي القراءة العربية مؤخراً حيث احتفى باستضافتها ، موضحاً أنه قام بغسل عربته خصيصاً لهذه الاستضافة قائلاً لها:(الناس طلبتك وصفت النية عشان كدا من دون الناس غسلت ليك العربية).
وأكدت هديل ما ذهب إليه البرنس بأنه قام بعملية الغسيل لعربته ، موضحة بأن عدد من الذين تواصلوا معها قبل تسجيل الحلقة قالوا لها بأن البرنس ينتظرك بغسل عربته التي يقوم بالتسجيل عبرها حيث قالت:(أنا شايفة في الانستغرام الناس بتقول لي البرنس بغسل العربية).
كانت هذه تفاصيل خبر هديل بطلة مسابقة تحدي القراءة العربية تحول كابتن المريخ إلى (غسال عربات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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