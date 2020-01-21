هديل بطلة مسابقة تحدي القراءة العربية تحول كابتن المريخ إلى (غسال عربات)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استضاف كابتن المريخ والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي محمد مصطفى البرنس النابغة السودانية هديل النور التي نالت جائزة تحدي القراءة العربية مؤخراً حيث احتفى باستضافتها ، موضحاً أنه قام بغسل عربته خصيصاً لهذه الاستضافة قائلاً لها:(الناس طلبتك وصفت النية عشان كدا من دون الناس غسلت ليك العربية).

وأكدت هديل ما ذهب إليه البرنس بأنه قام بعملية الغسيل لعربته ، موضحة بأن عدد من الذين تواصلوا معها قبل تسجيل الحلقة قالوا لها بأن البرنس ينتظرك بغسل عربته التي يقوم بالتسجيل عبرها حيث قالت:(أنا شايفة في الانستغرام الناس بتقول لي البرنس بغسل العربية).