الاتفاق على تكوين نافذة لتسريع إجراءات صادر الذهب

الخليج 365 :

قال الأستاذ هيثم عبد الرحيم تبيدي عضو المكتب التنفيذي للغرفة التجارية وممثل تجار الذهب، إنه تم التوافق بينهم ووزارة المالية في إطار اتفاق مع البنك المركزي على دخول القطاع الخاص في تصدير الذهب وفقاً للضوابط واللوائح، كما تم الاتفاق على تكوين نافذة لتسهيل وتسريع إجراءات صادر الذهب.

وأكد هيثم في تصريح لـ(سونا) عقب مشاركته في الاجتماع المشترك الذي انعقد ظهر اليوم بوزارة المالية وضم وزراء كل من المالية، الطاقة والتعدين، الصناعة، التجارة ومحافظ البنك المركزي، أكد أن القطاع الخاص سيسهم في تحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية واستجلاب العملات الصعبة وتثبيت سعر الدولار في المرحلة المقبلة.