الأمم المتحدة: متشددون يهاجمون منشأة للإغاثة شمالي نيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم متشددون منشأة تضم عدة جماعات إغاثة في شمال شرقي نيجيريا، مطلع الأسبوع، فيما وصفته الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأنه تصعيد في الهجمات ولا سيما التي تستهدف موظفي الإغاثة.

ولم تتضح، على الفور، هوية الجماعة المسؤولة عن الهجوم، الذي وقع يوم السبت في نجالا قرب الحدود مع الكاميرون.

وأودى تمرد جماعات إسلامية في شمال شرقي نيجيريا منذ أكثر من عشر سنوات بحياة 36 ألف شخص، وجعل أكثر من سبعة ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود القول إن ما لا يقل عن 20 نازحا لقوا حتفهم في الهجوم، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات من المنشأة التي يعيش فيها موظفو الإغاثة ويقدمون منها المساعدات للنازحين.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إنه لم يلحق أذى بموظفيها الخمسة الذين كانوا في المنشأة وقت وقوع الهجوم.

وقال إدوارد كالون منسق الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية “صُدمت من العنف وكثافة هذا الهجوم وهو الأحدث بين حوادث كثيرة للغاية استهدفت العاملين بالإغاثة والمعونات التي نقدمها”.

وقال كالون إن الجماعات المتشددة تستهدف على نحو متزايد موظفي الإغاثة مشيرا إلى أن 12 منهم لقوا حتفهم في 2019، وهو ما يزيد مرتين عن العام السابق في حين ما زال اثنان مخطوفين.