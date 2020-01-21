“لغة القوة”… قائد فيلق القدس الجديد يكشف طريقة الانتقام من قتلة سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني، أنه “وبفضل الله وعزيمة أحرار العالم سننتقم من أعداء الشهيد سليماني، وسنكمل مسيرته بقوة وعزم”.

وفي كلمته خلال مراسم تعيين قيادة قوات فيلق القدس أمس الاثنين، قال العميد قاآني، إن “الأعداء لم يواجهوا الشهيد سليماني في ساحة الحرب والمعركة بل قتلوه غدرا وعلى طريقة الأنذال”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأضاف: “لقد قتلوا القائد سليماني غدرا، ولكن انتقامنا وشرفاء وأحرار العالم لدماء القائد سليماني سيكون مواجهة وعلى طريقة الأحرار”.

وأشار قائد فيلق القدس، إلى “شيطنة وخباثة وعداء الشيطان الأكبر، العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه فإنه من واجبنا أن نقف في وجهه بقوة واقتدار، فإذا أدينا وظائفنا على أكمل وجه سوف تتحول جميع التهديدات إلى فرص ومكاسب”.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قرر أمس الاثنين، تعيين محمد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس في إيران.