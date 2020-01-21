وجدي صالح يؤكد على أهمية تعيين الولاة المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح بأنّهم يعلمون جاهدين على إكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاة المدنيين، مضيفًا بأنّهم يعلمون داخل قوى التغيير بالتشاور وذلك لتعيين الولاة.

وقال وجدي في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّه من الضرورة طالما كانت كلّ هذه الإجراءات بالتعيين يجب أنّ نحاول بقدر ما نستطيع أنّ يأتي الولاة معبرين حقيقة عن إرادة المواطنين في الولايات، وعليه بحسب وجدي، فإنّ هذا الإجراء يأخذ وقتًا دون أنّ يفصح عن مقدار هذا الوقت.

وشدّد وجدي على ضرورة وحدة قيادة الثورة في كلّ ولاية من الولايات، وذلك لإحداث تغيير حقيقي داخل هذه الولايات.

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وأكّد على أهمية تعيين الولاة المدنيين.

وأشار وجدي إلى أنّ إعادة هيكلة القوات المسلّحة والقوات النظامية نصّت عليه الوثيقة الدستورية.

وتابع” أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه وننتظر عملية السلام أيضًا حتى يمكن على ضوء ما يتمّ الاتفاق عليه في عملية السلام في أنّ نتوافق على كلّ هذه القضايا التي نصّت الوثيقة الدستورية.