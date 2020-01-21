لاتدفع الناس لركوب الصعب ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اوضاع اقتصادية صعبة جدا يعيشها الناس وغلاء فاحش لايستطيعون تحمله ، وقد اصبح حالهم الان يغنى عن سؤالهم وهاهى الأسواق تغلى كالمرجل ولايستطيع غالب الناس مجاراتها.

واليوم وقد لامس الدولار المائة جنيه فان وضعا مخيفا بات يسيطر على البلد ولم يصدق الناس ان تتدحرج الاوضاع الى هذه الدرجة وبهذه السرعة المتناهية مما هدد الكل بعدم مقدرتهم على توفير الاساسيات بعد ان تركوا الكماليات منذ أمد بعيد .

والبلد تمر بهذا الوضع الحرج والمتأزم نقرأ فى الصحف انباء مفزعة تهدد بمزيد من التدهور وهذه عناوين من بعض صحف الاثنين الصادرة بالخرطوم والمتعلقة بالوضع الاقتصادى والمالى فى البلد.

(ادناه بعض المانشيتات) :

صوت الأمة:

إحالة ملف تكلفة إنتاج دقيق الخبز لمجلس الوزراء

ارتفاع جنوني لأسعار السلع بأسواق الخرطوم

الحرية و التغيير : تعديلات على الدولار الجمركي مارس المقبل

أخبار اليوم:

إجتماع حاسم حول أزمة المواصلات وتخصيص رقم بلاغات للمخالفات.

الجريدة

ارتفاع سعر الدولار إلى”100″ جنيه وحملات ضد تجار العملة

توقف”200″ مخبز بأم درمان عن العمل

الصيحة

الحرية والتغيير: اتفاق لزيادة الدولار “الجمركي” إلى”55″ جنيهًا

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السوداني الدولية

ضعف كبير في كميات المخزون الاستراتيجي للقمح

تصاعد الخلافات بين المالية والمطاحن

الحداثة

الدولار الأمريكي يصل إلى”97″ جنيهًا وحملات واسعة على تجار السوق الموازي

الانتباهة

حملات مكثفة ضد تجار العملة والدولار بلامس”100″ جنيه

اليوم التالي:

“اليوم التالي” تطرح مبادرة “لو عندك خت” لدعم الاقتصاد

بعد هذه القراءة فى بعض صحف الامس نجد ان الحكومة الان فى اسوأ اوضاعها وتعيش حرجا شديدا وإن استمرت الاوضاع على هذا المنوال فانها لن تستطيع الصمود والبقاء.

جدير بالذكر ان عددا من الخبراء كانوا قد قالوا من قبل ان ميزانية حكومة حمدوك لسنة 2020م (مضروبة)، وستدخل البلاد في كارثة اقتصادية ولن يستطيع الشعب تحمل الغلاء الطاحن وسيخرج إلى الشوارع أحتجاجاً في الربع الأول من عام 2020م.

وهانحن الان فى أول شهور السنة والوضع الاقتصادى قد بلغ اسوأ مرحلة يمكن تصورها ولم تشهدها بلادنا من قبل ومن المؤكد ان الوضع لو استمر على هذا المنوال فانه حتما لن يكون محتملا و لن يطيقه الناس وهذا سيعجل بانفلات الاوضاع ودخول البلد فى افق مسدود يؤدى بنا حتما الى المجهول.

حمدوك وحكومته ومن خلفهم قوى الحرية والتغيير الان فى وضع لايحسدون عليه وهم يرون انهيار العملة الوطنية بوتيرة متسارعة لم يسبق لها مثيل وزيادة الازمات فمع كل أسبوع أزمة جديدة وتفاقم السابقة والغلاء يطحن الناس ولم يبق لهم إلا ان يقولوا ياحليل الحرامى فاحذر ياحمدوك ان تضطر الناس الى ركوب الصعب.