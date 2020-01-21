التحدي الايراني يخيف الاوروبيين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان تصاعدت وتيرة الخلافات بين امريكا وايران وانتهاج الادارة الأمريكية سياسة عدائية ضد الشعب الايرانى واتباعها كل الوسائل لاجبار إيران على الرضوخ وان تترك المواجهة وتخضع ، منذ بداية هذا العداء الظاهر وصولا الى اعلى مراحله المباشرة باغتيال الشهيد قاسم سليمانى ورفاقه الكرام فى محيط مطار بغداد فجر الثالث من الشهر الحالى ، طوال هذه الفترة التى صمد فيها الايرانيون أمام كافة الضغوط الغير مسبوقة فى التاريخ لم يثبت الاوروبيون صدق كلامهم ووفائهم بالتزاماتهم وظلوا يراوغون ويقولون غير مايفعلون ، ومع تأكيدهم فى كل مناسبة أنهم مصممون على الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران وهم يقولون هذا الكلام لكن الواقع على الأرض لايدعمه بل انه يعارضه بشكل واضح فقد بقيت الحكومات الاوروبية (دول الترويكا) تساير ادارة الرئيس الامريكى فى ضغوطها على إيران وتعرقل الوفاء بالتزاماتها تجاه طهران وحتى عندما توافقت الدول الاوروبية مع إيران على الالية المالية المشتركة بينهم للوفاء لايران باستحقاقاتها على الاوروبيين بعيدا عن سيطرة امريكا والتفافا على العقوبات حتى عندما تم ذلك تباطأ الاوروبيون فى التنفيذ وفى النهاية فشلوا فى الوفاء بالتزاماتهم ، وظل الاوروبيون يحذرون طهران مع كل خطوة تخفض فيها التزاماتها النووية ظلوا يحذرون إيران من خطورة انهيار الاتفاق والاثار السالبة على ذلك ولكن دون قيامهم بما تفرضه عليهم التزاماتهم وتعهداتهم ويريدون من إيران – ومن جانب واحد – الحفاظ على الاتفاق النووى دون ان يعملوا بواجباتهم وهذا ما رأى فيه الايرانيون نوعا من النفاق والخداع وعدم الجدية.

وبعد ان قطعت إيران مراحل فى تخفيض التزاماتها النووية لم يف الاوروبيون بالتزاماتهم مما دفع إيران الى القول بان المرحلة القادمة – الخامسة – ستكون الاصعب فى سلسلة خطواتها وعلى الجميع تحمل ذلك ومعرفة ان ذلك سيعود على الاوروبيين انفسهم بالضرر ولن تحميهم امريكا التى اسقطت الصواريخ الايرانية هيبتها فى عين الاسد.

ومن المعروف ان الاتفاق النووى مع أيران يلزم الشركاء الاوروبيبن بشراء النفط الايرانى وتسليم الأموال لطهران لكن اوروبا ضعفت وتهاوت أمام الضغط الامريكى ورضخت للتهديد بفرض عقوبات عليها من قبل واشنطون وهو ما رآه الايرانيون نوعا من الخداع الاوروبى وعدم الجدية وبالتالى فان اوروبا لاتعتبر مؤهلة لثقة الايرانيين بها.

وبعد اغتيال الشهيد سليمانى وتماهى اوروبا بالكامل مع امريكا فى حربها المعلنة على إيران فانها اسقطت أى أمل باصلاح ذات البين بينها وطهران وذلك عبر تفعيلها لالية فض النزاع المنصوص عليها فى الاتفاق وهى التى ستؤدى فى النهاية الى احالة الملف الى مجلس الامن وامكانية اتخاذ قرار اممى باستخدام القوة ضد إيران وهو ما اعتبره الايرانيون اعلانا من اوروبا للحرب عليهم وهذا دفع الايرانيين للقول ان اوروبا تتجاوز الحدود وتقع فى المحظور وهى بخطوتها هذه تتخطى الخطوط الحمراء وتدخل فى عداء مباشر معهم بتبنبها السياسة الأمريكية الظالمة وإن إيران لن تسكت على ذلك ولن تقف مكتوفة الايدى وهى ترى القوات الاوروبية تنعم بالهدوء والاستقرار بمياه الخليج الشديدة السخونة فى هذا الشتاء البارد.

وفى خضم هذه الازمة الايرانية الاوروبية قال رئيس البرلمان الايرانى السيد على لاريجانى ان الأوروبيين اعترفوا أن المشكلة ليست في إيران بل في انسحاب اميركا من الاتفاق النووي

وقال لاريجانى إن التهديد الأميركي لأوروبا بوجوب آلية فض النزاع النووي أجبرها على اتخاذ إجراء مهين غير عادل واظهرها بمظهر الضعيفة والعاجزة مبينا ان إيران لا تخشى التهديدات والاشهر الـ18 الماضية أثبتت ذلك