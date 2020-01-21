سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مصدري أمني لـ”سبوتنيك” إن ٣ صواريخ سقطت، في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرا إلى إطلاق صفارات الإنذار من داخل السفارة.

بغداد – سبوتنيك. وقال المصدر الأمني، إن ٣ صواريخ سقطت، في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، مضيفا: “لا خسائر بشرية بسقوط الصواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد”.

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