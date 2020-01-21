عاجل.. انفجار قنبلة في حفل زفاف بمنطقة الشقلة ومقتل 7 أشخاص

الإثنين 20 يناير 2020 قتل 7 وقالت مصادر محلية إن رجلا رمى قنبلة قرنيت قرب حفل زفاف بمنطقة الشقلة بضاحية الحاج يوسف، أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين حالاتهم متفاوتة ، حيث تم إسعاف الجرحى في مستشفى "البان جديد".

ووصلت الشرطة لموقع الحادث وباشرت عمليات التحري حول أسباب الانفجار ومصدره.أشخاص وأصيب أكثر من 15 شخصا في انفجار قنبلة "قرنيت" في محلية شرق النيل.

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