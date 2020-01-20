منشور مرتقب يسمح للقطاع الخاص بتصدير الذهب

الخليج 365 : ينتظر أن يصدر بنك السودان المركزى خلال اليومين المقبلين منشور يسمح بموجبه لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب وذلك وفق منظومة تم التوافق عليها بين وزراء المالية ، الطاقة والتعدين، الصناعة والتجارة بجانب محافظ بنك السودان المركزي وشركات القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريحات صحفية أنهم يتطلعون فى سياق هذه السياسة الجديدة لحصيلة كبيرة من ايرادات الصادر، وقال” سيتم ذلك عبر مناقصات مفتوحة”، مؤكداً اتجاههم لسياسات محفزة للصادر، وأضاف” كل هذه الموارد ستؤدى الى اضعاف السوق الموازى للنقد الاجنبى وتراجع اسعاره وذلك بجانب الاجراءات الامنية”. المادة السابقة جوبا.. تقدم كبير في القضايا الأساسية في مسار دارفور بمفاوضات السلام

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