الوساطة بجنوب السودان تُطالب الجبهة الثورية بالاستعداد للتريبات الأمنية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالبت الوساطة بدولة جنوب السودان الجبهة الثورية، بالدفع بالمسارات التي لها قوات عسكرية للحضور إلى جوبا لمناقشة الترتيبات الأمنية في اليومين المقبلين، بالتزامن مع وصل وفد الحكومة السودانية العسكري برئاسة وزير الدفاع، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، ورئيس هيئة الأركان، لبدء النقاش في ملف الترتيبات الأمنية.
ووصل اليوم “الإثنين” إلى عاصمة دولة الجنوب وفد الحكومة الإنتقالية ـ الشق العسكري ـ تمهيداً للدخول في الترتيبات الأمنية .
وأعلن رئيس فريق الوساطة، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك في تصريحات اليوم ، استمرار النقاش بين وفدي الحكومة و”مسار دارفور” حول ورقة العدالة، وقال “قطعنا شوطا كبيرا، وتبقى فيها القليل”.
وأكد أنه غداً “الثلاثاء” سينتهي النقاش في ورقة العدالة وبعدها يتم الانتقال إلى ورقة السلطة والثروة في مسار دارفور”.
وقال قلواك، إن الطرفين أمنا على ما تم مناقشته، والعمل على الوصول للسلام في الموعد المحدد له، وقال “وجهنا الوفود التي لها قوات في الجبهة الثورية بالوصول لجوبا لمناقشة الترتيبات الأمنية”.
باج نيوز
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