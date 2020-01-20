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مفرح يتعهد بتقديم كل من تطاول على الأوقاف للقضاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح” الإثنين” بتقديم كل من تطاول على الأوقاف للقضاء، وكشف عن تكوين لجان لحصر الأوقاف ومراجعتها ومعرفة أين تذهب أموالها.
وكشف مفرح بحسب” وكالة أنباء السودان الرسمية” عن العديد من الإجراءات والضوابط المشددة التي وضعتها وزارته لإختيار أمراء الأفواج لحج هذا العام، وقال إن الذين تكرر حجهم كأمراء وإداريين أن يعتبروا حجتهم السابقة حجة وداع، معلناً أن الحج سيكون بالكفاءة وعبر مسار الكتروني في الإختيار.
في سياق منفصل أكد مفرح أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ الوسطية والإعتدال ونبذ الجهوية والقبلية والتعصب وتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز في كل مجالات الأداء.

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