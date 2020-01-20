إنشاء غرفة التجارة والصناعة (السُودانية ــ الكندية) بالعاصمة (أوتاوا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في إطار تعزيز العلاقات الإقتصادية تم إنشاء غرفة التجارة والصناعة السُودانية – الكندية اليوم “الإثنين” بالعاصمة “أوتاوا” بمبادرة من بعض المُهتمين بترقية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتم الإعلان عن غرفة التجارة والصناعة بحضور السفير السوداني لدي كدنا طارق أبو صالح.

وتسعى الغرفة لتعزيز وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية السودانية الكندية من خلال توفير المعلومات للشركات الكندية والسودانية وربط هذه الشركات بما يدفع لزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الأمر الذي يخدم المصالح المشتركة ويعمل على تعميق الصلات التي تربط البلدين.

ومن مهام الغرفة أيضاً جعل كندا التي تُعتبر قُوّة اقتصادية كبرى في العالم شريكاً أساسياً للسُودان لاحداث التنمية الاقتصادية المنشودة، والاستفادة من التقدُّم العلمي بكندا بنقل التكنولوجيا وتطوير المعرفة بما يُسهم في تطوير الصناعة والزراعة وبقية الأنشطة الاقتصادية بالسُودان.

وتمّ انشاء غرفة التجارة والصناعة السُودانية – الكندية وفقاً للأنظمة المُتبعة في هذا الشأن، على أن تُموّل الغرفة من الأنشطة المُختلفة ورسوم العضوية، وغيرها من الموارد التي تمكنها من تحقيق أهدافها.

يذكر أنّه يُوجد بكندا العديد من غرف الأعمال بين كندا والدُول العربية والدُول الأفريقية، ويوجد أيضاً غرفة التجارة الكندية – العربية وغرفة الأعمال الكندية – الأفريقية اللتان تسهمان في ترقية التعاون الاقتصادي بين كندا والدُول العربية والأفريقية.