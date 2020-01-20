المالية: لا إتجاه لتعديل الدولار الجمركي في الوقت الحالي

الخليج 365 :

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي أن الدولار الجمركي سيظل كما هو، نافياً أي اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي، وأوضح أن وزارته بالتنسيق مع البنك المركزي هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه.

وأشار البدوي في تصريحات صحفية محدودة بوزارة المالية عقب اجتماع انعقد ظهر اليوم “الإثنين” ضمه ووزير الطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ بنك السودان المركزي وممثل للقطاع الخاص، إلى أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية وقال “لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي”.

وقال إن الخطة المقدمة في إطار الموزانة العامة لحكومة الفترة الانتقالية تضمنت أن أي خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي لا بد أن تُسبق بإجراءات مصاحبة مثل توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو استهلاكية وخدمية يتم تعميمها على كل السودان.

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من جانبه نفي عضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير، عادل خلف الله، الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراك، أن أوردته صحيفة اليوم “الإثنين” على لسانه بشأن الاتفاق على زيادة الدولار الجمركي الي 55 جنيهاً.

وقال : “لم يحدث اتفاق لا من قريب أو بعيد بهذا المعني ولم ادلي بما يفيد بذلك المعني فضلاً عن أنه يتنافي مع ما ظللت تؤكده قوي الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية قبل وبعد اجازة الموازنة.

وأشار إلى رفض قوي الحرية والتغيير تضمين موازنة 2020 حزمة سياسات صندوق النقد الدولي والمتمحورة حول تحرير اسعار المحروقات، وتخفيض قيمة الجنية سواء سعر صرف الجنية مال الدولار او في حساب الموازنة، وتحرير الدولار الجمركي، تدريجياً ووفق مخطط زمني.