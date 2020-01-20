التاريخ: 20-يناير-2020
11 مشاهدة
أكد دكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الدولار الجمركي سيظل كما هو، نافياً أي اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي، مؤكداً أن وزارته بالتنسيق مع البنك المركزي هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه.
وأشار البدوي بحسب ( سونا) في تصريحات صحفية محدودة بوزارة المالية عقب اجتماع انعقد ظهر اليوم ضمه ووزير الطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ بنك السودان المركزي وممثل للقطاع الخاص، إلى أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي.
وقال إن الخطة المقدمة في إطار الموازنة العامة لحكومة الفترة الانتقالية تضمنت أن أي خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي لا بد أن تُسبق بإجراءات مصاحبة مثل توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو استهلاكية وخدمية يتم تعميمها على كل السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر المالية: لا اتجاه لتعديل الدولار الجمركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.