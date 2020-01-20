المالية: لا اتجاه لتعديل الدولار الجمركي

أكد دكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الدولار الجمركي سيظل كما هو، نافياً أي اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي، مؤكداً أن وزارته بالتنسيق مع البنك المركزي هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه.

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وأشار البدوي بحسب ( سونا) في تصريحات صحفية محدودة بوزارة المالية عقب اجتماع انعقد ظهر اليوم ضمه ووزير الطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ بنك السودان المركزي وممثل للقطاع الخاص، إلى أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي.

وقال إن الخطة المقدمة في إطار الموازنة العامة لحكومة الفترة الانتقالية تضمنت أن أي خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي لا بد أن تُسبق بإجراءات مصاحبة مثل توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو استهلاكية وخدمية يتم تعميمها على كل السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )