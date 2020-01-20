منشور مرتقب يسمح للقطاع الخاص بتصدير الذهب

يصدر بنك السودان المركزى في اليومين المقبلين منشور يسمح بموجبه لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب وذلك وفق منظومة تم التوافق عليها خلال الاجتماع الذى انعقد ظهر اليوم بوزارة المالية بمشاركة وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي والمهندس عادل علي ابراهيم وزير الطاقة والتعدين والسيد مدنى عباس مدني وزير الصناعة والتجارة والبروفيسور بدرالدين عبدالرحيم محافظ بنك السودان المركزي وشركات القطاع الخاص، على أن تعمل منظومة هذه الجهات كل فيما يليه للتسريع وتسهيل عملية صادر الذهب .

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وأكد وزير المالية وفق ماذكرت ( سونا) أنه في سياق هذه السياسة الجديدة نتطلع لحصيلة كبيرة من إيرادات الصادر وسيتم ذلك عبر مناقصات مفتوحة .

كما أكد الاتجاه لسياسات محفزة للصادر مؤكداً أن كل هذه الموارد ستؤدي إلى إضعاف السوق الموازي للنقد الأجنبي وتراجع أسعاره وذلك بجانب الاجراءات الأمنية، مشيراً إلى أنه وبهذه السياسات مع إجراءات صادر سريعة وناجزة سيتمكن القطاع الخاص من لعب دوره .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )