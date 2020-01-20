التاريخ: 20-يناير-2020
6 مشاهدة
يصدر بنك السودان المركزى في اليومين المقبلين منشور يسمح بموجبه لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب وذلك وفق منظومة تم التوافق عليها خلال الاجتماع الذى انعقد ظهر اليوم بوزارة المالية بمشاركة وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي والمهندس عادل علي ابراهيم وزير الطاقة والتعدين والسيد مدنى عباس مدني وزير الصناعة والتجارة والبروفيسور بدرالدين عبدالرحيم محافظ بنك السودان المركزي وشركات القطاع الخاص، على أن تعمل منظومة هذه الجهات كل فيما يليه للتسريع وتسهيل عملية صادر الذهب .
وأكد وزير المالية وفق ماذكرت ( سونا) أنه في سياق هذه السياسة الجديدة نتطلع لحصيلة كبيرة من إيرادات الصادر وسيتم ذلك عبر مناقصات مفتوحة .
كما أكد الاتجاه لسياسات محفزة للصادر مؤكداً أن كل هذه الموارد ستؤدي إلى إضعاف السوق الموازي للنقد الأجنبي وتراجع أسعاره وذلك بجانب الاجراءات الأمنية، مشيراً إلى أنه وبهذه السياسات مع إجراءات صادر سريعة وناجزة سيتمكن القطاع الخاص من لعب دوره .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر منشور مرتقب يسمح للقطاع الخاص بتصدير الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.