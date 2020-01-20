الهلال يقترب من الاتفاق مع الفرنسى فيولد لتدريب الأزرق

التاريخ: 20-يناير-2020 فى : رياضة 9 مشاهدة كثف الهلال اتصالاته بالمدرب الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني السابق لشبيبة القبائل الجزائري والذي تمت إقالته مؤخراً من تدريب النادي الجزائري وذلك لتولي مهمة تدريب الأزرق في الفترة المقبلة.. Advertisements وبحسب ما تحصلت عليه (الصيحة)، فإن المدرب الفرنسي طالب براتب شهري (18 ألف دولار) بينما عرض عليه الهلال راتباً (15 ألف دولار)، وما زالت المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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