النائب العام يوجه بإعادة قراءة محضر التحري بقتيلة منطقة الكلاكلة (أديبة)

التاريخ: 20-يناير-2020
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وجه النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم بإعادة قراءة محضر التحري بقتيلة منطقة الكلاكلة (أديبة)وتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة فيه بما فيها القبض على المتهمين وإعادة استجوابهم وفق ( سونا)
وشكل لجنة ثلاثية رفيعة من مكتبه للإشراف على تنفيذ التوجيهات وضمان عملية نزاهة التحري والتحقيق في البلاغ مع متابعته بصورة شخصية لعمل تلك اللجنة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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