اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

النائب العام يوجه بإعادة قراءة محضر التحري بقتيلة منطقة الكلاكلة (أديبة)

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 20-يناير-2020

84 مشاهدة

النائب العام يوجه بإعادة قراءة محضر التحري بقتيلة منطقة الكلاكلة (أديبة)

وجه النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم بإعادة قراءة محضر التحري بقتيلة منطقة الكلاكلة (أديبة)وتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة فيه بما فيها القبض على المتهمين وإعادة استجوابهم وفق ( سونا)

Advertisements

 

وشكل لجنة ثلاثية رفيعة من مكتبه للإشراف على تنفيذ التوجيهات وضمان عملية نزاهة التحري والتحقيق في البلاغ مع متابعته بصورة شخصية لعمل تلك اللجنة .

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يوجه بإعادة قراءة محضر التحري بقتيلة منطقة الكلاكلة (أديبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا