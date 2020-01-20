النائب العام يوجه بإعادة قراءة محضر التحري بقتيلة منطقة الكلاكلة (أديبة)

وجه النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم بإعادة قراءة محضر التحري بقتيلة منطقة الكلاكلة (أديبة)وتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة فيه بما فيها القبض على المتهمين وإعادة استجوابهم وفق ( سونا)

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وشكل لجنة ثلاثية رفيعة من مكتبه للإشراف على تنفيذ التوجيهات وضمان عملية نزاهة التحري والتحقيق في البلاغ مع متابعته بصورة شخصية لعمل تلك اللجنة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)