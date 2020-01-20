بالفيديو :كابلي الجنوب يثير شجون الانفصال بالأغنية الشمالية (بعادك طال)

أثار فنان من جنوب السودان يلقب بكابلي الجنوب شجون ومشاعر الحسرة والحزن التي صاحبت انفصال جنوب السودان عن شماله قبل أكثر من عقد وذلك خلال الحفل الذي أحياه في مناسبة بدولة الجنوب
وكان الفنان (كابلي الجنوب) يردد أغنية الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي من شمال السودان (بعادك طال) بطريقته المميزة حيث علق أحد المتابعين قائلاً: (سألتكم بالله هل من العدل والانصاف أن نمزق هذا) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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