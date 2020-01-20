الوساطة تُطالب “الثورية” بالاستعداد للترتيبات الأمنية

طالبت الوساطة، الجبهة الثورية، بالدفع بالمسارات التي لها قوات عسكرية للحضور إلى جوبا لمناقشة الترتيبات الأمنية في اليومين المقبلين، بالتزامن مع وصول وفد الحكومة السودانية العسكري برئاسة وزير الدفاع.

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وأعلن رئيس فريق الوساطة، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، في تصريحات اليوم “الإثنين”، بحسب صحيفة مصادر استمرار النقاش بين وفدي الحكومة و”مسار دارفور” حول ورقة العدالة، وقال :”قطعنا شوطاً كبيراً، وتبقى فيها القليل”، مؤكداً انتهاء النقاش في ورقة العدالة، اليوم “الثلاثاء”، والانتقال إلى ورقة السلطة والثروة في مسار دارفور.

وقال قلواك، إن الطرفين أمنا على ما تم مناقشته، والعمل على الوصول للسلام في الموعد المحدد له، وأضاف:”وجهنا الوفود التي لها قوات في الجبهة الثورية بالوصول لجوبا لمناقشة الترتيبات الأمنية”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)