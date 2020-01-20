تهكم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسخروا من أداء الفنانة ريان الساتة الذي اشتهرت به خاصة ترديدها عبارات مثل (يا لطيف واحي احي و ااااه يا لطيف) وذلك أثناء أدائها للأغنيات حيث وصفها متابع وكأنها امرأة تعاني من آلام الولادة و كتب قائلاً :(حاسي كأني في مستشفى الدايات ???????????? شكلها حامل و بتتوجع و مافي زول حاسي بيها).
وكانت الفنانة الساتة قد أعادت إطلاق مثل هذه العبارات خلال بروفة كانت تؤديها استعداداً للحفل الذي تحييه في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة حيث قامت بدعوة جمهورها للحضور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : في تهكم اسفيري ..ريان الساتة تطلق (آهات وجع الولادة) بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.