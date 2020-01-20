محلل إقتصادي يحمل وزارة المالية إرتفاع سعر الدولار

الخليج 365 :

استنكر المحلل الاقتصادي دكتور محمد شيخون اصدار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى أمرا بتخويل الصرف من الموازنة بسعر للدولار بلغ (55) جنيها بخلاف ما اتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير واتهمها بأنه تسبب فى زيادة سعر الصرف.

وقال شيخون وهو اكاديمي واحد الخبراء السبعة الذين جلسوا وتفاكروا حول موازنة 2020 وطالبوا بعقد مؤتمر اقتصادي في نهاية مارس الجاري قال في تصريح “لسونا” إن الخطوة التى اتخذها وزير المالية تعتبر التفافا حول ما اتفق عليه مع الخبراء وقوي الحرية والتغيير وقال إنهم بصدد كتابة مذكرة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء .

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وجدد رفض الخبراء رفع الدعم وخفض قيمة الجنيه السوداني ورفع الدولار الجمركي.

واكد على أن هناك شبه اتفاق واجماع علي رفض رفع الدعم إلا أن هناك أصوات نشاز لا تتابع اجتماع لجان الخبراء ترى في رفع الدعم ووصفة صندوق النقد مخرج للاقتصاد السوداني.

ووسط أروقة الحرية التغيير ومناصري سياسات صندوق النقد يدور جدلا واسعا وقال خبراء اقتصاديين إن الحل فى رفع الإنتاج والاعتماد على موراد داخلية ووقف الاستجداء من الدول، وفى العام 2013 كان النظام السابق بدأ فى إجراءات رفع الدعم التي قوبلت باستهجان ورفض كبير من الشارع وفي .المشهد السوداني الآن ترتفع أسعار وتنعدم بعضها فى ظل ارتفاع مضطرد للدولار تجاوز التسعين جنيها.