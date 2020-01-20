أسرة أديبة تشرع في تدوين بلاغ ضد وزير الداخلية…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعتزم أسرة المرحومة أديبة فاروق تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام وتسليم مذكرة له للمطالبة باعادة اعتقال المتهمين بقتل أديبة الذين تم اطلاق سراحهم بالضمان، بجانب تدوين بلاغ ضد وزير الداخلية السابق والقيادي بالنظام البائد المهندس ابراهيم محمود وكانت سلطات النظام البائد قد حظرت النشر في القضية. المادة السابقة بسبب هذه الصورة… الرئاسة التركية تفضح افتراء داعية سعودي وتحرج بسبب هذه الصورة… الرئاسة التركية تفضح افتراء داعية سعودي وتحرج ابن سلمان المقالة القادمة توقف 200 مخبز بأمدرمان عن العمل وتهديد بإضراب شامل…

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