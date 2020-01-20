بسبب هذه الصورة… الرئاسة التركية تفضح افتراء داعية سعودي وتحرج ابن سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فندت الرئاسة التركية في ردا رسمي مزاعم وأكاذيب داعية وأكاديمي سعودي، بشأن صورة نشرها على حسابه بتويتر ادعى فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقبل يد روتشيلد “أبو الماسونية العالمية” حسب وصفه.

الداعية السعودي الدكتور إبراهيم المطلق الأستاذ مشارك، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشر صورة لـ أردوغان يقبل يد شخص كبير في السن وعلق عليها بقوله:”خليفتكم المنتظر يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية، تعليقكم وبدون تشنج”

وقال أقطاي في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي: “هذا عار، ما ورد بحق رئيسنا الذي يقبل يد الأستاذ المرحوم خليل إينالجك… “الخليفة أردوغان يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية”… لا يمكن حتى تصور مدى عمق القاع الذي يسقط فيه الناس عند التلاعب بعقولهم”.

ومن المعروف عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقبيله لأيادي كبار السن كنوع من الاحترام والتبجيل لهم، فكيف لا يقبل يد معلمه المسن بحسب موقع تركيا بالعربي.

وسارع العديد من النشطاء لتكذيب الداعية السعودي ومهاجمته في الردود بالكشف عن حقيقة صاحب الصورة حيق قال مغردون عرب أن من يظهر في الصورة هو مؤرخ تركي معروف وكان قد درس أردوغان في السابق ويدعى خليل إبراهيم إينالجك.