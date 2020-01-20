(اليمن السعيد).. من انتداب المعلمين إلى العسكر..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صادفت رفيقتها حين لقاء في أحد أزقة (سوق نيالا).. وبعد السؤال عن الأهل.. سألتها: ” أها العرس لسة..؟” أجابتها: ” راجين ناس اليمن”.. وانفض اللقاء وفي القلب أمنيات بعودة مرتقبة، تُحيل مرارة المعاناة والانتظار طعماً حلو المذاق، كيف لا وهي ترى مظاهر الفقر والمعاناة تتبدل خلال أشهر، كلما هبطت طائرة قادمة من المملكة العربية السعودية، تحمل في جوفها تحويلات مالية مع خالص الامتنان، فارهات تجوب شوارع المدينة، وبنايات لم يكن لها أن تُشيّد بمرتبات بالكاد كانت تكفي لتوفير (وجبتين) في اليوم، تحت سقف منزل بالايجار.. وتعليم أطفال لا يقوى على مجابهة أتاوات التعليم الخاص..

(لو ما يمني.. ما تضيّع زمني) عبارة أصبحت تُقال قبل بداية أي علاقة بين إحداهنّ وأحدهم.. القادمون من اليمن أحدثوا الكثير من التحول على مستوى البنى الاجتماعية والاقتصادية، وعلى مستوى وسائل النقل والعقارات.. تُرى هل يبدو الحديث عن وجودنا العسكري شأناً خاصاً بالعسكريين وحدهم؟ أم أن للأمر ارتباط بالشأن الاقتصادي..؟ وكيف يرى العسكريون رحلة اليمن؟، وماهي التحولات الاجتماعية التي احدثها وجود الجيش السوداني في اليمن..؟

تحولات اقتصادية

تحولات اقتصادية افرزها وجود الآلاف من العسكر السوداني باليمن مشاركين في حلف عاصفة الحزم، بهذه العبارات ذهب الخبير الاقتصادي د.عثمان التوم، مضيفا: وبالرغم من تباين الآراء حول وجودهم بين دفتي قوى التغيير، والمجلس العسكري – وقتها – حيث درج الأخير على تأكيد ضرورة هذا الوجود، ما جعل الأمر معقداً من وجهة نظر كثير من الخبراء، فاقتصاديا يبدو الأمر مقنعاً لكثير من (العسكر) الذين اقعدتهم ظروف الدولة الاقتصادية عن تحقيق طموحاتهم والتمتع بحياة كريمة، لكن سياسياً تظل القضية تدخلاً في شؤون دولة أخرى وانتهاكا لسيادتها، ولم تخرج شعارات ثورة ديسمبر من سياق المطالبة بعودة الجيش السوداني من اليمن.. أو هذا ما ذهب إليه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بأن السودان خفّض من عدد قواته المقاتلة إلى جانب التحالف العربي في اليمن، حيث يتواجد حالياً حوالي خمسة آلاف جندي فقط بعد سحب 10 آلاف مؤخراً من المواجهات في اليمن. وكان (حمدوك) قد صرح خلال مقابله أجراها مع مركز أبحاث “أتلانتيك كاونسل” الأمريكي،عن اعتزام بلاده إعادة الجنود السودانيين المشاركين إلى جانب التحالف العربي في حرب اليمن. واعتبر حمدوك تواجد قوات سودانية في اليمن ضمن إرث النظام السابق، الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير.. ويمضي التوم: لا ننكر التحول الاقتصادي الكبير للأفراد القادمون من المملكة يحملون الملايين من الجنيهات، والتي ساهمت بقدر كبير في تغيير أوضاعهم الاقتصادية، وإحداث نقلات كبيرة، لكن مع ذلك تبقى المشاركة مرفوضة باعتبارها تدخلاً في شؤون دولة أخرى، وهو ما لا يتسق مع برنامج الثورة السودانية، وكثير من الدروس يمكن استخلاصها من هذه التجربة أهمها مراجعة مرتبات العاملين في القوات النظامية لتتلائم مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية الراهنة.. أضافة لتوفير سكن لائق بالقوات الأمنية، من خلال المجمعات السكنية كما كان يحدث في السابق (القشلاق) لكل من الشرطة والجيش، ويمكن تطوير الفكرة على مستوى السكن الرأسي وفق تسهيلات مالية تُستقطع شهرياً، وللأسف أكثر من 90% من القوات النظامية يسكنون في أطراف العاصمة، وهم المُناط بهم حراسة الدولة وتوفير الأمن.

انتداب المعلمين

الباحث الاجتماعي سيف الدين حسن ذهب قائلاً: في وقت سابق عرف (اليمن السعيد) السودان من خلال بوابة العلم، معلمون سودانيون عرفتهم مدارس اليمن في كامل انتدابهم، اختيار أحدهم للعمل في اليمن، يجعله الأكثر حظاً دون غيره، ودرج اليمنيون على ذكر دور المعلمين السودانيين في فترة من فترات التأريخ، متغيرات جديدة فرضت وجود ذات السودانيين لكن وفق مهام مختلفة يرى يمنيون أنها الأكثر قسوة في تأريخ العلاقات السودانية اليمنية.. وبغض النظر عن معادلات الحرب والسلام، يبقى تدخلاً في الشأن اليمني، ويمضي: على المستوى الاجتماعي حدث تحول وصعود لطبقة كانت مُعدمة قبل سنوات والآن تتمتع بالكثير من المكتسبات المادية، وهذا لا يمكن أن يحدث لولا وجودهم في حرب اليمن والدعم الأماراتي والسعودي.. هذا التحول حفّز العديد من الأفراد بالمؤسسة العسكرية للبحث عن فرصة للسفر..

تحقيق الأحلام

(محمد).. جندي بالقوات المسلحة ابتنى عشوائياً مساحة من الأرض، في أقصى وأقسى مناطق الهامش الأمدرماني، يحاول ما يمكن أعالة اسرته الصغيرة، ومساهماً بالحد الأدنى في (شيرنق) الأسرة الكبيرة، يقول عن اختياره للذهاب إلى اليمن: كأن أبواب السماء انفتحت عليّ، لم أخشى الموت، كان هدفي أن لا يعاني أطفالي، وأن يعيشوا كما أقرانهم يمتلكون منزلاً وسيارة، ويرتادون المدارس المهيئة، ويجربون وجبات جديدة كانوا يشاهدونها في تلفاز جارنا، ذهبتُ إلى هناك وكنتُ إلى جانب رفاقي نقاتل من أجل مصيرنا وأولادنا، من أجل أن نحيا موفورو الثقة بأنفسنا في واقع أكثر مرارة من الفقر نفسه. ويمضي: مرتباتنا لم تكن تكفي لتصريف الحياة، بعد عودتي من اليمن تمكنت من شراء منزل لأولادي وسيارة وشاشة بلازما وجدوا طفولتهم في داخلها، ولا أدري كيف كان سيكون الوضع لو لم أذهب إلى هناك.

في ذات الأتجاه مضى (ب، م) قائلاً: البحث عن مصادر أخرى للدخل بعيداً عن المرتب، كان الهم الأساسي، مما يجعلنا أغلب الوقت خارج المنزل للبحث عن حياة أفضل لأسرنا، تم اختياري للسفر ولم أتردد وقتها في الذهاب لحاجتي لتغيير حياة أسرتي، ومنذ الشهر الأول تغيرت حياة أسرتي، وتمكنت خلال عامين من شراء منزل وتأسيسه بشكل جيد، وشراء سيارة اضافة لمشروع استثماري يدُر عليّ دخلاً يومياً، بالرغم من أن أسرتي كانت رافضة للقرار، لكن تغيرت حياتنا، بالرغم من أن الحرب ” ما حبابا” لكن لم يكن هنالك خيار آخر..

كثيرون أكدوا أن الحرب لم تكن دافعهم الأساسي، بقدر حاجتهم لتغيير حيواتهم للأحسن، التجربة أتاحت لهم الكثير لتحقيق مشاريعهم الذاتية، في وقت فشلت فيه الدولة عن تحقيقها، ماذا يدور في اليمن..؟ تساؤل لم يك ليشغل أذهانهم كثيراً.. بقدر ما تتعلق الأمنيات بريالات من شأنها تغيير الحياة، أو هذا ما دفعهم للقول بأنهم جنود والجندية وظيفتهم الأساسية ومصدر دخلهم، ومن حقهم تغيير حياتهم للأحسن أسوة بالوظائف الأخرى.

المحرر

المئآت من (الشرائح) تعمل في أتجاه نقل المواطنين داخل ولاية الخرطوم، يمتلكها جنود يعملون بها في أوقات فراغهم من الخدمة، إضافة لمشاريع استثمارية أخرى، وساهمت في اكمال مشاريع زواج تطاول أمدها، حلول ذاتية تُرى بالعين.. وجدل مازال مستمراً بين دفوعات عسكريون يجدون ما يبرر هجرتهم لدنيا يصيبونها، وآخرون يرتكزون على قاعدة سياسية ترى بعدم التورط في قضايا دول الجوار.. وبين دفتي الرؤى يبقى التحول ماثلاً.. تُرى هل تستعيد العلاقات السودانية اليمنية ألق الانتداب القديم..؟ هل تعيد المؤسسة العسكرية تقييم أوضاع منسوبيها المالية..؟ هل ستسهم الدولة في تذليل العقبات للباحثين عن الاستقرار..؟ تساؤلات أفرزها واقع اقتصادي متردي.. نتج عنها حلولاً تتباين حولها الرؤى.. ويبقى الوجود السوداني باليمن – بالرغم من ايجابياته المادية – جدل لن تحسمه الفارهات والبنايات الشاهقة.