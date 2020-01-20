قوة من الدعم السريع تحتل منازل المواطنين بأمبدة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وكيل عريف بشرطة حماية أراضي مربع الـ”60″ خالد التجاني عن اعتداء مجموعات كبيرة تدعي انتمائها للدعم السريع على منازل مواطنين بمربع الـ”60″ بدار السلام أمبدة واستيلائهم على القسم الجنوبي من المربع.

وقال خالد في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” إنّه حضر”4″ عربات عسكرية مليئة بأفراد يدعون إنتماهم للدعم السريع وقاموا بتكسير عدد كبير من طبل البيوت بحجة أنّها تتبع لوداد زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال خالد إنّه حاول اقناعهم بأنّ المنازل ليست ملك لوداد وإنما تتبع لمواطنين استلموها من صندوق الإسكان.

وأوضح أنّهم رفضوا حديثه وأصرّوا على تبعية المنازل للنظام السابق. المادة السابقة هلالابي، يدير الكرة بنادي المريخ..!!.. بقلم محمد كامل سعيد المقالة القادمة أزمة الخبز هل تطيح بحكومة حمدوك كما أطاحت بنظام البشير؟

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