هلالابي، يدير الكرة بنادي المريخ..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تفاجأت بقرار مجلس المريخ الخاص بتعيين التاج ابراهيم مديراً للكرة، ولا ادري على اي اساس استند القادة في الاقدام على تلك الخطوة التي لا يوجد اي مبرر منطقي لها بل تظل الاستعانة لاعب هلالي مشطوب للقيام بهذه المهمة الحساسة خطوة مريبة..!

* التاج ابراهيم انضم لكشوفات المريخ ايام (بدعة) الاستعانة بمشاطيب الهلال، مع علمنا انه جاء للاحمر من هلال التبلدي، بعد لفة طويلة شملت الحصاحصيا، الموردة والهلال.. وبذات الطريقة التي استمر بها العديد من مشاطيب الازرق تابعنا من يؤمن بقاء التاج مع الاحمر.. وكيف لا، طالما انه يحمل صفة (مشطوب هلالي)..؟!!

* وعلى الرغم من تعدد الاسباب التي كانت كافية لاقدام المجلس الشرعي على خطوة شطب التاج الاّ انه افلت من الابعاد اكثر من مرة.. حتى جاءت فترة التسجيلات الاخيرة (يناير الحالي) وفيها انتهى عقد اللاعب مع الاحمر وأعلن المدرب عدم التجديد له..

* راجت انباء عن نية اللاعب العودة الى صفوف التبلدي، لكن لا مستوى التاج ولا عمره كانا يؤهلانه الاقدام على تلك الخطوة، فقرر الاعتزال.. وفي تجاوز صارخ صرح اللاعب متحدثاً بنبرة تهديدية عالية ملوحاً بكشف اسرار وخبايا شطبه من المريخ..!!

* ومن بين التصريحات ابان التاج ان الامين البرير هو الذي انهى مشواره مع الهلال ليعرج مهدداً ومتحدثاً عن اسرار ـ لا ادري ما هي ـ عن شطبه من المريخ لكنه اشار الى ان احترامه للكيان يمنعه من تناول تلك الاسباب.. (انها النهاية الطبيعية لسياسة الدلع)..!

* ان قرار الاستعانة بأحد مشاطيب الهلال وتعيينه مديراً للكرة في ظل وجود نجوم مريخاب كبار (امير دامر) كمثال وغيره من ابناء جيل المدرب الحالي جمال ابو عنجة امثال عاطف القوز وابراهيم عطا وعطا ابو القاسم وغيرهم كان هو القرار الأجدى..!!

* أين أبطال مانديلا عيسى صباح الخير وعادل امين وكمال عبد الغني وعبد العظيم قاقارين وقلة ودحدوح من هذا المنصب..؟! أليس واحداً من اولئك سيكون هو الأجدر بشغل اي منصب خاصة ادارة الكرة ولو من باب رد جزء من الدين والتكريم كما يحدث في كل الاندية الكبيرة بالدول العربية والافريقية من حولنا..؟!!

* ان الوقوع في الخطأ ليس عيباً وعليه، نتوقع وننتظر ان يعلن مجلس المريخ عن تراجعه من قرار تعيين التاج ـ مع كامل الاحترام والتقدير له على الفترة التي قضاها مدافعاً عن الشعار الاحمر ـ والاستعادة باحد كبار النجوم اصحاب التاريخ الناصع..

* تردد اسم فيصل العجب قبل فترة، وورد اسمه من بين المرشحين لتولي منصب مدير الكرة لكن متطلبات الوظيفة، ومع احترامنا الكامل والكبير لتاريخ العجب وموهبته، لا تنطبق على موسيقار الاحمر السابق لا لشئ سوى لحساسية الموقع وخطورته..

* روح القيادة من ابرز الصفات التي يجب توافرها في مدير الكرة، ويفضّل ان يكون قد شغل وصل لمنصة الكابتنية وفرض هيبته وسمعته ومقدراته القيادية على اللاعبين قبل الاعتزال، وارتبط بالنادي ويستحسن ان يكون قد تدرج من الفرق السنية للفريق..!

* مدير الكرة تظل من اخطر وأهم الوظائف في كل الاندية بالدول العربية والافريقية من حولنا.. لكن وللاسف وبالنظر اليها في السودان نجدها قد تحولت لمكان يستخدمه الاداريون للترضيات فيتم تعيين العديد من الاشخاص الذين لا علاقة لهم بالكرة..!!

* قد يقول احدهم ان التاج لم ينضم للمريخ مباشرة من الهلال وعليه فان صفة انه هلالي تبقى غير واردة.. وهنا نقول ان الاستعانة باحد من لعبوا للهلال في هذه الوظيفة الحساسة يعتبر طعناً في مريخية العديد من النجوم الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الكيان وبصورة أعمق من تلك التي تابعناها مع التاج.

* تخريمة أولى: يستهل فريق المريخ صباح اليوم المرحلة الثانية للاعداد والتي تشهد تكثيفاً للتمارين صباحاً ومساءً وتشتمل على الجوانب التكتيكية والخططية.. وبعدها سينتقل الفريق للمرحلة الثالثة وهي للتجارب. وعلى الرغم من قصر فترة الاعداد والمدة الزمنية ما بين الدورتين الاّ ان الجهاز الفني بالتنسيق مع المجلس الشرعي توصل الى صيغة وسطية ستساهم في اعداد الاحمر بصورة مثالية وتقربه باذن الله من الاحتفاظ بلقب الممتاز للمرة الثانية على التوالي..

* تخريمة ثانية: اعلان مجلس المريخ الشرعي ايقاف المعسكرات الخارجية سواء قبل بداية الموسم او في منتصفه يبقى من القرارات الرشيدة التي (قفلت البلف) وحرمت السماسرة والتجار من فوائد ما بعد الخدمة والخاصة بحجز خطوط الطيران، وقطع تذاكر السفر، وكوميشينات الفنادق، وفروقات اسعار المعدات الرياضية وغير ذلك الكثير من الاموال التي تذهب الى جيوب التماسيح..!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.

* حاجة أخيرة: تابعت جزء من مباراة سموحة والاسماعيلي أول أمس وتيقنت من حقيقة ان حمادة صدقي كان ينتظر ان تأتي عليه الكاميرا اثناء اي مباراة للدوري المصري ويقول المعلق (ده حمادة صدقي المدرب الجديد للفريق الفلاني)..!!