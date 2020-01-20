لكل مقام مقال

بابكر سلك

] ولأن مقام الراحل المقيم استاذنا احمد محمد الحسن كان كبيراً

] فان مقال التأبين جاء كبيراً جداً

] تشرف بحضور التأبين شخصيات تشرف كل المقامات السامقات فشرفوا التأبين وتشرفوا به

] سعادة الفريق احمد عابدون والي الخرطوم

] سعادة اللواء عادل حسن بلال معتمد محلية امدرمان

] وسعادة وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح

] دكتور آدم كبير رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم

] والسيد جمال محمد عمر الكيماوي نائب رئيس اتحاد الخرطوم لكرة القدم

] وجاء اهلك يا استاذ احمد

] علي اسد وعمر محمد عبدالله من مجلس المريخ

] وجاءك اهلك يا الحبيب

] الحاج محمد الياس رئيس المريخ الاسبق ورئيس مجلس الشورى الحالي

] والرئيس السابق استاذنا محمد الشيخ مدني

] كان محمد حمزة الكوارتي حضوراً انيقاً فكان من خلاله الهلال الشقيق مشرفاً للتأبين

] وكان رموز روابط الخارج في قلب الحدث

] تشرفنا بمحمد احمد ادريس رابطة جدة

] وكان لفيف من الاقطاب ناس هاشم الزبير واللواء النذير والحبيب حاتم عبدالغفار

] وغيرهم من اقطاب المريخ

] كان الاعلام الرياضي موجوداً بكل مشاعره

] فهم اهل البيت

] علشان خاطرك شرف استاذنا كمال حامد وكان شجرابي مشرقاً ومأمون الطاهر والحبيب مزمل والحنين كابو وسامر العمرابي واستاذتنا سمية طه واماسا وعمر الجندي والحبيب قسم خالد

] وكان من قدامى اللاعبين عبدو الشيخ والديبة والتاج ابراهيم

] وكان ضقل قلباً للحدث والحديث كعادته

] قناة المريخ والنيل الأزرق والملاعب وكل الصحف

] جاءت الاذاعة الرياضية واذاعة الشمالية

] كان الحضور كبيراً وعظيماً عظم المقام السامي للراحل المقيم

] كان الرائع احمد دولة وكان المبدع ابو شيبة وكان الريس ماهل ابوجنة

] وكان الحضور انيقاً

] فجاء اعضاء شورى المريخ وجماهيره

] وكانت الكلمات

] كان الكلام بقدر المقام

] واجتمع اناس ما كان اجتماعهم وارداً لولا اجتماعهم عليه واجماعهم

] وكان الكلام بقدر المقام

] حاولنا ان نعدد مآثر الفقيد

] فأعددنا منها ولم نعددها

] وكان الختام الترحم والوداع بكل احترام لمقام سامي لا يشبهه مقام

] ايها الناس

] كل مرة عند رحيل قامة من قامات البلد نردد

] تاني من بلدنا رحل زول جميل

] والآن حق لنا ان نقولها بكل ثقة

] قام من بلدنا رحل اجمل زول

] ايها الناس

] ان تنصروا الله ينصركم

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] شرفتنا يا والينا في تأبين الزول الكان لامينا

] وشفت حال نادينا

] ايدك معانا والا ننفر للصيانة برانا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال في حاجات كده ما دايرة وكت قدر ده

والى لقاء

سلك

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صحيفة الانتباهة