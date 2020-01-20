لكل مقام مقال

التاريخ: 20-يناير-2020
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بابكر سلك
] ولأن مقام الراحل المقيم استاذنا احمد محمد الحسن كان كبيراً
] فان مقال التأبين جاء كبيراً جداً
] تشرف بحضور التأبين شخصيات تشرف كل المقامات السامقات فشرفوا التأبين وتشرفوا به
] سعادة الفريق احمد عابدون والي الخرطوم
] سعادة اللواء عادل حسن بلال معتمد محلية امدرمان
] وسعادة وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح
] دكتور آدم كبير رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم
] والسيد جمال محمد عمر الكيماوي نائب رئيس اتحاد الخرطوم لكرة القدم
] وجاء اهلك يا استاذ احمد
] علي اسد وعمر محمد عبدالله من مجلس المريخ
] وجاءك اهلك يا الحبيب
] الحاج محمد الياس رئيس المريخ الاسبق ورئيس مجلس الشورى الحالي
] والرئيس السابق استاذنا محمد الشيخ مدني
] كان محمد حمزة الكوارتي حضوراً انيقاً فكان من خلاله الهلال الشقيق مشرفاً للتأبين
] وكان رموز روابط الخارج في قلب الحدث
] تشرفنا بمحمد احمد ادريس رابطة جدة
] وكان لفيف من الاقطاب ناس هاشم الزبير واللواء النذير والحبيب حاتم عبدالغفار
] وغيرهم من اقطاب المريخ
] كان الاعلام الرياضي موجوداً بكل مشاعره
] فهم اهل البيت
] علشان خاطرك شرف استاذنا كمال حامد وكان شجرابي مشرقاً ومأمون الطاهر والحبيب مزمل والحنين كابو وسامر العمرابي واستاذتنا سمية طه واماسا وعمر الجندي والحبيب قسم خالد
] وكان من قدامى اللاعبين عبدو الشيخ والديبة والتاج ابراهيم
] وكان ضقل قلباً للحدث والحديث كعادته
] قناة المريخ والنيل الأزرق والملاعب وكل الصحف
] جاءت الاذاعة الرياضية واذاعة الشمالية
] كان الحضور كبيراً وعظيماً عظم المقام السامي للراحل المقيم
] كان الرائع احمد دولة وكان المبدع ابو شيبة وكان الريس ماهل ابوجنة
] وكان الحضور انيقاً
] فجاء اعضاء شورى المريخ وجماهيره
] وكانت الكلمات
] كان الكلام بقدر المقام
] واجتمع اناس ما كان اجتماعهم وارداً لولا اجتماعهم عليه واجماعهم
] وكان الكلام بقدر المقام
] حاولنا ان نعدد مآثر الفقيد
] فأعددنا منها ولم نعددها
] وكان الختام الترحم والوداع بكل احترام لمقام سامي لا يشبهه مقام
] ايها الناس
] كل مرة عند رحيل قامة من قامات البلد نردد
] تاني من بلدنا رحل زول جميل
] والآن حق لنا ان نقولها بكل ثقة
] قام من بلدنا رحل اجمل زول
] ايها الناس
] ان تنصروا الله ينصركم
] اها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] شرفتنا يا والينا في تأبين الزول الكان لامينا
] وشفت حال نادينا
] ايدك معانا والا ننفر للصيانة برانا؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال في حاجات كده ما دايرة وكت قدر ده
والى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة
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