(أسود) حديقة القرشي التي أصبحت (قطط)

(1)

في البدء عندما رأيتهم يتحدثون عن (قطط)، قالوا انها كانت (أسود)، وينشرون صورها على مواقع التواصل الاجتماعي حسبت ان تلك الصور (مدبلجة) وان (الفوتشوب) لعب دوره في ان يحول (5) اسود في حديقة القرشي الى (5) قطط.

الصور التي كنت اشاهدها – لا علاقة لها بالاسود – اظنهم لو عرضوا تلك الصور على طلاب مرحلة الاساس سوف تحدث لهم اهتزازات غير ارادية وشلل طبيعي يفقدون على اثره ثقتهم في حرف (أ) – أسد، اذ يعتبر (الأسد) هو المدخل لدراسة ولمعرفة حرف (أ) أسد عند طلاب المستوى الاول في مرحلة الاساس.

ماذا نقول لاطفالنا بعد هذه الصور؟ – هل نقول لهم (أ) كديس؟!!.

(2)

يشهد الله اني لم اصدق الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض (الاسود) في حديقة القرشي، إلّا عندما تابعت برنامج قناة النيل الازرق الصباحي امس وتوقفت عند مهاتفة مذيعة قناة النيل الاورق (ريان الظافر) لمسؤول الحياة البرية في ولاية الخرطوم ليحدثها عن حقيقة الصور، ليصدمني منه فاجعة ذلك ان تتحول اسود ضارية الى قطط أليفة، اذ اصبحت تلك الاسود بسبب الجوع والحرمان من (اللحوم) كائنات (نباتية) – حيوانات (عشبية) لا حول لها ولا قوة.

القطط السمان لم تترك للاسود شيئاً.

لاول مرة اشاهد بام عيني اسود (لا بتهش ولا بتنش) في قلب الخرطوم وفي حديقة القرشي التى سميّت على الشهيد القرشي الذي استشهد في ثورة اكتوبر 1964 ضد حكومة عبود وكان (اسداً) ، ما زال التاريخ يغني باسمه ويخلد ذكراه.

جور النظام السابق وقمعه تجسد حتى في تلك الاسود الهزيلة والتى اصبحت بسبب الجوع والظلم والفساد مجرد ذكرى لاسود.

كيف يحدث ذلك في حديقة تحمل اسم الشهيد (القرشي)؟.

هل وصل بكم (القمع) و (الجور) الى هذا الحد؟ – ان تصبح (الاسود) في عهدكم البائد بهذه الذلة والمسكنة والهوان.

ان كان ذلك يحدث للاسود ، كيف هو حال القطط والغنم والارانب ان اصبحت الاسود في عهدكم بذلك الضعف؟.

(3)

الصورة اصدق انباء من الكتب – تلك الصور الهزيلة للاسود والتى تعتبر رمزاً للقوة والهيبة والملك توضح وتكشف حقيقة الاوضاع التى كنا نعيش فيها في السودان.

الظلم وقع على (الحيوانات) منذ ان تم تهجيرها وترحيلها من حديقة الحيوان على شارع النيل، لتوزع الحيوانات التى كانت في حديقة الحيوان مثل كراسات (الاملاء) على حدائق ليس لها علاقة بصحة الحيوان ولا تمتلك المواصفات والمعايير التى تجعلها مسكناً لتلك الحيوانات. شردت الحيوانات من حديقة الحيوان وبيعت اراضي حديقة الحيوان التى تطل على شارع النيل وحرم اطفال السودان وذووهم والكثير من الاجانب والزوار من متعة السياحة في حديقة الحيوان التى كانت تدر على خزينة الدولة اموالاً طائلة، وكانت تروح النفوس. ثم انتهى المطاف الى ان تصير تلك (الاسود) الى تلك الهيئة التى تنزع من قلوبنا الرحمة والرفق والانسانية.

هؤلاء الذين كانوا يرفعون شعارات الاسلام ويحدثوننا عن الدين ألم يقع في عينهم الحديث النبوي الشريف (امرأة تدخل النار في هرة)؟ – كيف هي (ناركم) وانتم تحبسون (اسود) ضارية لتصير بذلك الشكل المهين، لا تطلقوها تأكل من خشاش الارض ولا تطعموها.

ان اصبحت الاسود بهذا الشكل البائس والهزيل – كيف هو حال المواطن في بلد جاعت فيه (الاسود).

(4)

بغم /

يبدو ان (الاسود) التى كانت محبوسة في حديقة القرشي وتعرضت لكل ذلك الذل والهوان والجوع اسود (شيوعية)!!.

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صحيفة الانتباهة