الكوميسا مستعدة لدعم السودان

التقت عثمان وكيل وزارة العدلمولانا سهام بوفد الكوميسا الذي يزور البلاد هذه الأيام برئاسة السيدة شيلسي كابويبا أمين عام الكوميسا، وقدمت للوفد شرحا عن التطورات السياسية والدستورية في السودان وأكدت دعم السودان للاتفاقية الثلاثية للتجارة، مجددة التزام الحكومة بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل محكمة الكوميسا بالسودان.

وتناول اللقاء وفق ( سونا) عددا من الاتفاقيات التي تتعلق بالتجارة في دول جنوب وشرق إفريقيا.

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من جانبها، أوضحت السيدة شيلسي كابويبا أمين عام الكوميسا أن زيارتها لوزارة العدل تأتي في إطار التعاون والتباحث مع المؤسسات العدلية في السودان .

وأكدت استعداد الكوميسا بكافة مؤسساتها للعمل مع السودان وتقديم الدعم اللازم له، لأن السودان يلعب دوراً أساسياً في الكوميسا باعتباره دولة المقر لمحكمة عدل الكوميسا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)