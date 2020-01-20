الضو قدم الخير مديراً لدائرة الكرة بالمريخ

اختار مجلس إدارة المريخ، كابتن الفريق السابق الضو قدم الخير، مديراً لدائرة الكرة، في وقت والى فريق الكرة برنامجه الإعدادي تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

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وقررت الإدارة وفق صحيفة مصادر تكليف أيمن عدار مقرراً لدائرة الكرة، وعضوية أنس نصر الدين، وخالد تاج السر، والكابتن التاج ابراهيم، بناءً على توصية القطاع الرياضي.

في الأثناء، والى فريق الكرة بالمريخ، برنامجه الإعدادي تأهباً للاستحقاقات المقبلة على مستوى كأس السودان والدوري الممتاز في دورته الثانية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)