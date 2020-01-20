بالصورة: القرعة تتضع المنتخب السوداني في مجموعة متكافئة

أجريت اليوم الإثنين، مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في عاصمة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض.

وستقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا (السعودية – قطر – المغرب – الإمارات – البحرين – الكويت – تونس – السودان – مصر – فلسطين – الجزائر – موريتانيا – ليبيا – جزر القمر – العراق – جيبوتي)، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير حتى الخامس من مارس القادم في مدن الرياض والدمام والخبر.

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وفقًا لموقع الاتحاد العربي لكرة القدم، فإن القرعة التي أجريت في حضور نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ محمد روراوه ونائب مدير عام معهد إعداد القادة الأستاذ هاشم داغستاني أسفرت نتائجها على النحو التالي:

ووضعت القرعة منتخبتا الوطني في المجموعه الرابعه بجانب جزر القمر والإمارات .