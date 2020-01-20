أردول يكشف عدم الانضباط في ممارسة التعدين

كشف نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مبارك أردول عن عدم انضباط في عمليات التعدين بالبلاد في فترة الحكومة السابقة.

وأعلن أردول عن إجراءات صارمة لقضايا البيئة والسلامة والتخلص من مخلفات التعدين قبل حلول فصل الخريف وهطول الأمطار، مشيراً إلى وجود مواد بديلة للزئبق وصديقة للبيئة تمكن من ممارسة نشاط التعدين بطريقة آمنة.

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وأشار أردول إلى سياسات جديدة تنفذها الوزارة في الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الناس وخاصة المجتمعات المحلية بخلق فرص لتوظيف أبناء تلك المجتمعات في الشركات العاملة في مجال التعدين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء عدد من المناطق الصناعية في محليتي كادقلي ورشاد.

وكشف نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية وفق ( سونا) خلال اجتماع ضم كل من (المدير التنفيذي لمحلية رشاد، قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، وتجمع المهنيين) عن المبالغ التي حازت عليها ولاية جنوب كردفان ضمن مشروع المسؤولية الاجتماعية للعام السابق والتي بلغت 30 مليار جنيه.

من جانبه امتدح المدير التنفيذي بمحلية رشاد عمر عوض جهود الشركة السودانية بالولاية في حل كافة المعوقات التي تواجه نشاط التعدين بالمنطقة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار مما ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج ودعم حزينة الدولة والولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)