الغاني كويسي أبياه هل يقود منتخب صقور الجديان؟

كشف الغاني كويسي أبياه المدير الفني السابق لمنتخب غانا، كواليس مفاوضاته مع الاتحاد السوداني لقيادة منتخب صقور الجديان الفترة المقبلة.

وقال أبياه في تصريحات لموقع كورة العربى : “بالفعل هناك مفاوضات مع الاتحاد السوداني لقيادة منتخبهم الوطني الأول، بدأت منذ عدة أيام”.

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وأضاف: “ما زلنا حاليا في مرحلة التفاوض بشأن الراتب، ولم تحسم الأمور بشكل رسمي حتى الآن”.

وقاد كويسي أبياه منتخب غانا من قبل لنهائيات كأس العالم 2014، كما أن له تجربة جيدة بالسودان مع نادي الخرطوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)