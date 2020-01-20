وزير الدفاع يلتحق بالمفاوضات بجوبا

التاريخ: 20-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة توجه الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية ظهر اليوم إلى دولة جنوب السودان ليلتحق بالمفاوضات الجارية هناك . Advertisements ويرافق وزير الدفاع وفق ( سونا) وفد يمثل فريق التفاوض في محور الترتيبات الأمنية للمشاركة في جلسات التفاوض المنعقدة بالعاصمة جوبا والتي من المزمع مناقشتها خلال الأيام القادمة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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