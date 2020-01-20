حل مجلس إدارة إتحاد الهجن وأيلولة أصوله للوزارة

أصدرت المهندسة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة قرارا وزاريا بحل مجلس إدارة إتحاد سباق الهجن السوداني وأيلولة جميع أصوله العقارية والمنقولة لوزارة الشباب والرياضة .

عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 ,وإستنادا لنص المادة (44) من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لسنة 2016 وبعد الأطلاع علي توصية المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة ولإعتبارات المصلحة العامة للبلاد أصدر القرار الأتي نصه : اسم القرار وبدء العمل به

يسمى هذا القرار قرار وزارى رقم (27) لسنة 2020 بحل مجلس إدارة إتحاد سباق الهجن السوداني ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . نص القرار

بموجب هذا القرار يحل مجلس إدارة إتحاد سباق الهجن السوداني وتؤول جميع الأصول العقارية والمنقولة لوزارة الشباب والرياضة . Advertisements صدر تحت توقيعي فى اليوم الخميس الحادي والعشرون من جمادي الاول 1441هـــــ الموافق السادس عشر من يناير 2020م ولاء عصام البوشى وزير الشباب والرياضة

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