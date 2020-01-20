إدارة المرور تقف على حملات الضبط المروري

التاريخ: 20-يناير-2020 فى : أخبار 81 مشاهدة وقف اللواء مدثر عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للمرور وقيادات المرور على حملات الضبط المروري داخل ولاية الخرطوم؛ إذ تتواصل حملات الضبط المروري لتحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية . Advertisements وتأتي هذه الحملات بقوات مشتركة مع عدد من الجهات النظامية في ولايات السودان المختلفة لنشر الوعي المروري وضبط الطريق العام وتقديم الإرشادات المرورية لمستخدمي الطريق، وأوضح إعلام شرطة المرور أن الحملة استهدفت المركبات التي لاتحمل لوحات والتي تهدد سلامة وأمن المواطن. وأسفرت الحملات وفق ( سونا) عن ضبط عدد كبير جدا من المركبات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحجز جميع المركبات التي لا تحمل لوحات، وتتواصل هذه الحملات في الأيام القادمة، ونوهت المواطنين الكرام بضرورة التبليغ الفوري عن كل ما يهدد سلامة المواطنين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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