لجان لحصر الأوقاف ومراجعتها لمعرفة أين تذهب أموالها

التاريخ: 20-يناير-2020
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أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصرالدين مفرح أن ورشة دور الكنائس في السلام والتنمية لولايات شمال وشرق السودان التي انطلقت مؤخرا بمدني برعاية اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف قد أسهمت بدور كبير في صدور تقارير وإشادة من المجتمع الدولي بتحسن الممارسة الدينية في السودان .
وكشف مفرح في تصريح لـ “سونا” عن العديد من الإجراءات والضوابط المشددة التي وضعتها وزارته لإختيار أمراء الأفواج لحج هذا العام وقال إن الذين تكرر حجهم كامرأء وإداريين أن يعتبروا حجتهم السابقة حجة وداع، معلناً أن الحج سيكون بالكفاءة وعبر مسار الكتروني في الإختيار.
وقطع مفرح بأن كل من تطاول على الأوقاف سيقدم للقضاء ولفت لتكوين لجان لحصر الأوقاف ومراجعتها ومعرفة أين تذهب أموال الأوقاف .
مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ الوسطية والإعتدال ونبذ الجهوية والقبلية والتعصب وتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز في كل مجالات الأداء .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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