شاهد بالصورة : (الدقير) على ظهر عربة كارو يثير تعليقات طريفة على مواقع التواصل

أثارت صورة متداولة لرئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير الباشمهندس (عمر الدقير)، وهو يمتطي ظهر كارو، تعليقات طريفة وساخرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365). Advertisements وعلق أحد النشطاء على موقع التواصل فيسبوك : الدقير يدشن عهد ( الحمير والكارو) الذي أعلن العودة إليه الحزب الشيوعي بالأمس بعد موازنة البدوي. بينما علق آخر : يبدو ان الدقير جمع ( بقجو) عديل ناوياً الرحيل. وكان (الدقير) قد فاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار صورة له على عربة كارو عليها حمولة، تسير في منطقة شبه خلوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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