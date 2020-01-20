إضراب عام لمعلمي الأساس والثانوي ببورتسودان

التاريخ: 20-يناير-2020
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نفذ المعلمون بولاية البحر الأحمر إضراباً عاماً عن العمل وتعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي لحين الاستجابة لمطالبهم بإقالة عناصر ورموز النظام البائد المتمثلة في المدير العام لقطاع التعليم ومديري الإدارات بالقطاع، وأعلنت لجنة المعلمين بتجمع المهنيين السودانيين بالبحر الأحمر في بيان لها تضامنها والاستمرار في نيل حقوق ومكتسبات الثورة .
من جانبه خرجت مواكب طلابية لمرحلتي الأساس والثانوي للبنين والبنات احتجاجاً على زيادة تعريفة المواصلات دون صدور منشور من السلطات المختصة وبسبب فوضى الأسعار وأزمات الخبز والمياه وفق ( سونا)
يذكر إن مدير قطاع التعليم قدم استقالته في خطوة استباقية لموكب المعلمين الذي توجه أمس من دار المعلمين ببورتسودان إلى مبنى رئاسة حكومة الولاية لتقديم مطالبهم للوالي وتعذر ذلك لوجود الوالي في افتتاح المحطة التحويلية للكهرباء بمحلية سواكن وتحول الموكب إلى اعتصام ممتد بمبنى وزارة التربية والتعليم ببورتسودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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