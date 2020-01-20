(٧٥) قرية بولاية الخرطوم تخضع للتخطيط فى2020

التاريخ: 20-يناير-2020
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كَشَفَت وزارة التخطيط العُمراني بولاية الخرطوم، وفق صحيفة الصيحة عن وضع (٧٥) قرية تحت أعمال التنظيم والتخطيط بـ(٢٥٠٠) حيازة ضمن خُطتها لهذا العام.
وأجاز اجتماع اللجنة العليا لتخطيط القرى برئاسة مدير عام الأراضي عبد الحليم إبراهيم أمس، خُطة العام الحالي، قدّمها مدير المشروع إبراهيم التوم، بحُضُور مدير الإدارة العامة للتخطيط ومدير الإدارة العامة للمساحة ومدير جهاز حماية الأراضي.
وأشارت مُوجِّهات الخُطة إلى تحقيق الرضاء المُجتمعي لسكان القرى بناءً على رغبة المُواطنين في التخطيط وإصلاح النسيج الحضري، وحفظ حُقُوق المُواطنين بتقنين أراضيهم وحفظ ومنع التعدي على الأراضي الحكومية، وفتح الشوارع وتحديد مواقع الخدمات وتوصيل الخدمات للقُرى.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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